Мутко: финансирование обеспечения жильем льготников должно возрасти более чем в 10 раз

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Финансирование программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан должно быть увеличено более чем в 10 раз. Об этом на встрече с представителями общественной организации "Деловая Россия" заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Он пояснил, что речь идет об обеспечении жильем малоимущих, ветеранов, инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, переселенцев из регионов Крайнего Севера и других льготных категориях.

"По разным подсчетам, мы на эту программу ежегодно тратим около 60 млрд рублей. А чтобы решить проблему, нам нужно минимум 800 млрд", - сказал Мутко. Он отметил, что очередникам приходится ждать улучшения жилищных условий от 30 до 70 лет.

Мутко также добавил, что допускает, что представители бизнеса могут подключиться к решению проблемы обеспечения граждан жильем.