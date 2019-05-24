{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мутко: финансирование обеспечения жильем льготников должно возрасти более чем в 10 раз

Вице-премьер уточнил, что речь идет об обеспечении жильем малоимущих, ветеранов, инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, переселенцев из регионов Крайнего Севера и других

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Финансирование программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан должно быть увеличено более чем в 10 раз. Об этом на встрече с представителями общественной организации "Деловая Россия" заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Он пояснил, что речь идет об обеспечении жильем малоимущих, ветеранов, инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, переселенцев из регионов Крайнего Севера и других льготных категориях.

"По разным подсчетам, мы на эту программу ежегодно тратим около 60 млрд рублей. А чтобы решить проблему, нам нужно минимум 800 млрд", - сказал Мутко. Он отметил, что очередникам приходится ждать улучшения жилищных условий от 30 до 70 лет.

Мутко также добавил, что допускает, что представители бизнеса могут подключиться к решению проблемы обеспечения граждан жильем.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
Мутко допустил введение субсидирования ипотеки при отсутствии снижения ставок
Он отметил, что что предполагается субсидирование ипотечных ставок для некоторых категорий граждан
Читать полностью