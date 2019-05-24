Уровень оплаты взносов на капремонт в Крыму увеличился до 63,4%

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт домов в Крыму в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился до 63,4% - всего было собрано 202 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС гендиректор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Константин Цицин в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область.

В министерстве ЖКХ республики ранее сообщили, что в первом квартале 2018 года уровень сбора взносов составлял 50,3%. В феврале по настоянию главы Крыма Сергея Аксенова было сменено руководство Фонда капремонта региона. По его словам, также было направлено заявление в ФСБ с просьбой проверить деятельность организации.

"Уровень собираемости по Республике Крым за первый квартал 2019 года - 63,4%. На начало первого квартала всего было собрано 1 млрд 489,20 млн рублей. За первый квартал собрали еще 202 млн рублей", - сказал Цицин.

Жителей региона, который воссоединился с Россией в 2014 году, обязали платить взносы за капремонт в августе 2016 года, первые платежные документы они получили в сентябре. Ранее сообщалось, что в Крыму - 10,7 тыс. многоквартирных жилых домов. Всего, по оценкам экспертов, в регионе необходимо отремонтировать 22 млн кв. м жилья, на что необходимо порядка 1,5 трлн рублей. Минимальный размер взноса на капремонт в Республике Крым составляет 6,16 рублей за 1 кв. м.

Основная работа по капитальному ремонту домов на полуострове началась летом 2017 года. За это время в 287 многоквартирных домах выполнено 620 видов работ. В стадии завершения (от 70% до 100%) находятся работы еще в 103 домах. Краткосрочным планом на 2019-2021 год запланирован ремонт 380 кровель, 389 фасадов, 320 фундаментов, 273 подвалов, замена 426 лифтов. В 27 домах ремонтные работы уже ведутся.