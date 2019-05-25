Выдача ключей началась во всех достроенных домах Urban Group

"Сейчас получены разрешения на ввод в эксплуатацию по пяти домам. Ключи мы будем выдавать ежедневно и одновременно во всех четырех жилых комплексах, в том числе встречи будут проходить и в выходные дни. В скором времени будут выполнены обязательства по передаче 3 тыс. квартир и 1,1 тыс. кладовок, а также более 300 парковочных мест", - сказал Ниденс журналистам после передачи ключей дольщикам в ЖК "Солнечная система".

Речь идет о доме 6 в ЖК "Митино О2", доме 7 в ЖК "Опалиха О3", а также домах 5 и 6 в ЖК "Солнечная система". Накануне началась выдача ключей в доме 7 в ЖК "Видный город", сообщалось ранее. Все дома достраивались Фондом дольщиков. Всего будет построено 65 домов до 2022 года.

Выдача ключей состоялась также в Красногорском районе Московской области. Дольщица ЖК "Опалиха О3" Екатерина Скородумова рассказала журналистам, что купила квартиру в ипотеку в апреле 2015 года. Весной 2018 года строительство дома полностью остановилось, несмотря на высокую степень готовности. "Думаю, что наш дом так и стоял бы, как и многие другие долгострои, а мы бы платили ипотеку за воздух - завершать его было некому. Фондом проделана большая работа, как по достройку, так и по информированию дольщиков", - добавила она.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. 9 июля прошлого года Арбитражный суд Московской области ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года.