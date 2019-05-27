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Власти Забайкалья прогнозируют рост площади введенного жилья в регионе на 50 тыс. кв. м

В 2019 году показатели ввода жилья составят 230 тыс. кв. м

ЧИТА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края прогнозирует в 2019 году рост площади введенного в эксплуатацию жилья почти на 50 тыс. кв. м - до 230 тыс. Об этом сообщили в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства территориального развития.

"В 2018 году в Забайкальском крае показатель ввода жилья составил 186,5 тыс. кв. м. В 2019 году показатели ввода жилья - 230 тыс. кв. м, - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

В министерстве отметили, что в прошлом году объемы строительства жилья в регионе существенно снизились - в 2016 году в эксплуатацию ввели 291,7 тыс. кв. м, в 2017 - 270,5 тыс. кв. м.

"Высокие показатели ввода жилья населением в 2016-2017 годах связаны с проведением [в те годы] упрощенной государственной регистрацией жилых помещений - "дачной амнистией", - поясняется в ответе.

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