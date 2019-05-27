Дольщики Urban Group за три дня получили около 500 помещений в достроенных домах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Дольщикам первых пяти достроенных домов обанкротившегося девелопера Urban Group за три дня выдачи ключей переданы около 500 помещений, приобретенных по договорам долевого участия. Об этом говорится в сообщении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в понедельник.

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства передал дольщикам обанкротившейся компании Urban Group около 500 помещений в четырех жилых комплексах в Подмосковье за первые три дня с момента старта выдачи ключей <…> Всего с 24 по 26 мая помещения были переданы 372 дольщикам. Речь идет о квартирах и кладовках в пяти достроенных домах в ЖК "Солнечная система", ЖК "Опалиха О3", а также ЖК "Митино 02" и ЖК "Видный город", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что всего в пяти достроенных домах дольщикам будет передано 4,4 тыс. помещений, в том числе 3 тыс. квартир, 1,1 тыс. кладовок и 300 машиномест.

Всего на сегодняшний день разрешения на ввод в эксплуатацию получены по пяти домам, все они были достроены Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Выдача ключей началась 24 мая в ЖК "Видный город" в Ленинском районе Подмосковья. В общей сложности Фонд дольщиков по поручению правительства РФ принял обязательства по достройке 65 домов в шести жилых комплексах обанкротившегося девелопера.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года.