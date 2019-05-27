Экс-глава управления администрации президента Говорун стал замдиректора ДОМ.РФ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заместителем генерального директора ДОМ.РФ назначен Олег Говорун. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

"Олег Маркович займется вопросами взаимодействия с региональными органами власти, в том числе решением проблем обманутых дольщиков, это существенное усиление для нашей команды", - приводятся в сообщении слова гендиректора ДОМ.РФ Александра Плутника.

Говорун в 2012 году занимал должность Министра регионального развития РФ. С 2013 года занимал должность начальника управления социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в администрации президента РФ. После его преобразования в управление по приграничному сотрудничеству в 2018 году возглавлял его вплоть до 2019 года.

ДОМ.РФ является единым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.