Госдума рассмотрит законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании во вторник в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

"Будет рассмотрен важный законопроект, внесенный председателем Государственной думы и председателем Совета Федерации, представителями всех фракций Госдумы - этот законопроект, разработанный в целях реализации послания президента, касается изменений в законодательство, которое предусматривает изменение оказания помощи семьям, которые взяли ипотечный жилищный кредит для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы 450 тыс. рублей в счет погашения кредита в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьих или последующих детей", - рассказал накануне журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Само решение будет приниматься постановлением правительства, пояснил в свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Ранее рассмотрение этого законопроекта было отложено в связи с тем, что, по мнению ряда депутатов, подобные решения могут быть приняты кабмином в рамках уже имеющихся у правительства полномочий, однако все же депутаты пришли к выводу о необходимости законодательных решений.

"Закон, во-первых, предоставляет правительству такое право, а соответствующие задачи президентом уже поставлены. Во-вторых, внесение в соответствующую законодательную норму будет означать автоматом освобождение этих выплат от налога на доходы физических лиц", - указал Исаев.