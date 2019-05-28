В кабмине не поддержали проект об установке систем газовой безопасности за счет капремонта

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об установке в многоэтажных домах систем газовой безопасности за счет фондов капремонта. Копия проекта официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии, есть в распоряжении ТАСС.

В январе депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об установке автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет средств фондов капремонта. Такая система позволяет оповестить о высокой концентрации газа диспетчерскую службу и перекрыть подачу газа в дом. Документом предлагаются поправки в часть 1 статьи 166 Жилищного кодекса, которая определяет перечень работ с общим имуществом в многоквартирном доме, финансируемых из фонда капитального ремонта.

По мнению членов комиссии, дополнение этого списка работами по установке систем газовой безопасности повысит нагрузку на фонды и потребует роста уплачиваемых жителями взносов на капитальный ремонт либо дополнительных субсидий из федерального бюджета в региональные программы капремонта. "Вместе с тем в материалах по законопроекту не содержатся необходимые расчеты, прогнозы социально-экономических, финансовых и иных последствий [его] реализации", - указали они.

В комиссии также отмечают, что предлагаемые изменения требуют корректировок и в Градостроительном кодексе РФ. Установка таких дополнительных систем, не относящихся к инженерным системам и конструктивным элементам многоквартирных домов, сегодня не может рассматриваться как часть работ по капитальному ремонту, сказано в проекте отзыва.

О законопроекте

Разработчиками инициативы являются депутаты-справороссы Сергей Миронов, Галина Хованская, Олег Нилов, Михаил Емельянов, Ирина Гусева. Они констатировали, что ужесточение проверок эксплуатации газового оборудования не решает проблему человеческого фактора как причины аварий. Вместе с тем автоматизированные системы контроля за обеспечением газовой безопасности позволяют не только оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию.

Сегодня в рамках проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выполняются работы только по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, отмечают авторы законопроекта. При этом не все жильцы могут себе позволить установку газовой сигнализации за свой счет.

"Дополнительная финансовая нагрузка по установке автоматизированной системы контроля за обеспечением газовой безопасности для большинства наших граждан является непосильным бременем <...> Законопроектом предлагается включить контроль по обеспечению газовой безопасности в круг вопросов, решаемых региональными программами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", - отмечается в пояснительной записке.