Депутат Госдумы предложил запретить губернаторам владеть недвижимостью за рубежом

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Депутат фракции ЛДПР Александр Шерин разработал законопроект, запрещающий действующим губернаторам и кандидатам на пост глав регионов владеть недвижимостью за границей.

"Я абсолютно уверен, что чиновники всех уровней, особенно которые планируют возглавлять субъекты РФ, должны жить в этом регионе вместе со своими родными и близкими, должны дышать этим же воздухом, пользоваться этой же медициной. У них не должно быть возможности жить за границей, обучать там своих детей и лечиться там. Поэтому я вношу соответствующую законодательную инициативу, которая должна запретить подобным чиновникам иметь недвижимость за границей", - сказал он, выступая от фракции на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Депутат уточнил ТАСС, что законопроект коснется как действующих губернаторов, так и кандидатов на пост главы субъекта РФ: "Кто баллотироваться будет, и кто уже является [губернатором], - после того, как закон будет принят, там дается три месяца на исполнение".

Внести документ в Госдуму Шерин планирует в течение недели.