{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат Госдумы предложил запретить губернаторам владеть недвижимостью за рубежом

Александр Шерин заявил, что законопроект коснется как действующих губернаторов, так и кандидатов на пост главы субъекта

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Депутат фракции ЛДПР Александр Шерин разработал законопроект, запрещающий действующим губернаторам и кандидатам на пост глав регионов владеть недвижимостью за границей.

"Я абсолютно уверен, что чиновники всех уровней, особенно которые планируют возглавлять субъекты РФ, должны жить в этом регионе вместе со своими родными и близкими, должны дышать этим же воздухом, пользоваться этой же медициной. У них не должно быть возможности жить за границей, обучать там своих детей и лечиться там. Поэтому я вношу соответствующую законодательную инициативу, которая должна запретить подобным чиновникам иметь недвижимость за границей", - сказал он, выступая от фракции на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Депутат уточнил ТАСС, что законопроект коснется как действующих губернаторов, так и кандидатов на пост главы субъекта РФ: "Кто баллотироваться будет, и кто уже является [губернатором], - после того, как закон будет принят, там дается три месяца на исполнение".

Внести документ в Госдуму Шерин планирует в течение недели.

Теги
Россия
Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Согласно проекту закона, в счет погашения займа планируется выделять по 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей
Читать полностью