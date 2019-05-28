Глава Минстроя Мурманской области ушел в отставку после критики ситуации в отрасли

МУРМАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об увольнении министра строительства и территориального развития региона Леонида Кана. Об этом сообщает во вторник пресс-служба облправительства.

Ранее Чибис раскритиковал ситуацию в строительной отрасли региона. В частности, он заявил о недопустимо низких объемах нового жилья, что является одной из причин оттока населения.

"Постановлением расторгнут срочный трудовой договор о замещении государственной должности и уволен по собственному желанию министр строительства и территориального развития региона Леонид Кан", - говорится в сообщении.

Этим же документом Кан исключен из состава правительства Мурманской области.

Кан возглавлял Минстрой региона с 2014 года.