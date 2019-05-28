Российским застройщикам предложили участвовать в расселении трущоб Кении

НАЙРОБИ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Кении предложили российским строительным компаниям принять участие в расселении трущоб. Об этом сообщил во вторник журналистам на Ассамблее ООН-Хабитат министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Кения планирует очень серьезную программу по переселению из трущоб, и денежные средства на это будут направлены серьезные. Поэтому страна заинтересована, чтобы представительство застройщиков, которые будут реализовывать эту программу, было как можно шире. Поэтому они ведут переговоры и с представителями Китая, Турции, Южной Кореи. И прозвучало предложение для российских специалистов", - сказал Якушев, добавив, что намерен обсудить это предложение с коллегами по возвращении в Москву.

Согласно данным ООН-Хабитат, в Кении находятся самые крупные городские трущобы в Африке - Кибера. Они располагаются в 5 км от центра Найроби.

Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) была основана в 1978 году. Основные направления деятельности организации заключаются в обеспечении надлежащего жилья для всех и устойчивом городском развитии. В частности, ООН-Хабитат осуществляет глобальную кампанию в области управления городским хозяйством, задача которой - повышение местного потенциала для эффективного городского управления, оперативного реагирования на городские проблемы органами власти совместно с гражданским обществом.

Вторая общемировая кампания ООН-Хабитат - глобальная кампания по обеспечению гарантий владения жильем, которая призвана активизировать стратегию, содействующую интересам бедного населения в части правовых гарантий проживания. Также ООН-Хабитат реализует проекты в области сокращения бедности в городах, реконструкции трущоб, ликвидации последствий стихийных бедствий, обеспечении городского водоснабжения и канализации.