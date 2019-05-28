Депутат Николаев предложил упростить механизм финансирования завершения долгостроев

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев во вторник внес законопроект, который корректирует механизм финансирования завершения долгостроев с помощью Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предполагает внесение поправок в Бюджетный кодекс РФ. "В частности, предлагаемое проектом изменение затрагивает механизм, предусматривающий финансирование Фондом за счет средств федерального бюджета мероприятий по завершению строительства, осуществляющихся путем заключения договоров участия в долевом строительстве", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Во вторник Николаев пояснил журналистам, что предлагаемая поправка позволит Фонду дольщиков направлять бюджетные средства на достройку проблемных объектов компаний, признанных банкротами.

"Сегодня Фонд имеет право заключать ДДУ (договоры долевого участия) с проблемными застройщиками, но направлять на это бюджетные деньги не в состоянии, потому что это нарушает требования законодательства о госзакупках. Законопроект эту проблему решает и позволяет направить деньги на достройку объектов конкретного застройщика-банкрота", - отметил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Ранее правительство РФ выделило Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства 16 млрд рублей на завершение строительства проблемных объектов в 37 регионах страны.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей.