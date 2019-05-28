В Пензенской области 41 сельская семья улучшит жилищные условия в 2019 году

ПЕНЗА, 28 мая. /ТАСС/. Сертификаты на улучшение жилищных условий в 2019 году получила 41 семья в Пензенской области. Об этом во вторник сообщил на своей странице в Twitter губернатор региона Иван Белозерцев.

"41 сельская семья получила сертификаты на улучшение жилищных условий. Из них 31 - молодые семьи и молодые специалисты. Регион продолжит свое участие в программе устойчивого развития сельских территорий. На этот год поддержка на улучшение жилищных условий составила 47,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным областного Минсельхоза, за период реализации программы с 2014 по 2018 годы социальные выплаты на строительство или приобретение жилья получила 301 семья, проживающая в сельской местности.

Ранее 98 молодых семей получили жилищные сертификаты на улучшение жилищных условий в 2019 года по программе "Обеспечение жильем молодых семей". По данным правительства области, всего с 2005 года по программе обеспечено жильем почти 2,4 тыс. молодых семей. Общая площадь приобретенного жилья составила более 112 тыс. кв. м.