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Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии

Речь идет о продлении до 1 марта 2020 года
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года. Текст документа размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Согласно документу, "до 1 марта 2020 года допускается осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилые дома или садовые дома, созданные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или реконструкции указанных объектов".

В пояснительной записке к документу правительство отмечает, что "не всеми гражданами была реализована возможность по оформлению прав на жилые строения, созданные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, в упрощенном порядке, который предусматривался в том числе в рамках так называемой дачной амнистии". В связи с этим, указывается в сопроводительных материалах к законопроекту, возникла "необходимость продления возможности оформления прав на такие объекты недвижимости в упрощенном порядке".

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Как пояснили ранее ТАСС в Росреестре, фактически правительственный законопроект продлевает до марта 2020 года право на упрощенный порядок регистрации домов, существовавший до окончания дачной амнистии 1 января 2019 года, взамен ныне действующего уведомительного.

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в нижнюю палату парламента законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года.

С момента вступления в силу в 2006 году закона о дачной амнистии до ее окончания 1 марта 2019 года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 млн прав на объекты недвижимости, из них 3,5 млн - на землях индивидуального жилищного строительства, остальная часть - преимущественно на землях садовых некоммерческих товариществ и смежных форм участков.

Теги
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