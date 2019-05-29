В Новосибирске впервые за 10 лет сдали служебное жилье для военнослужащих

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Новый дом со служебным жильем для военнослужащих Новосибирского гарнизона открыт в среду. 17-этажный дом стал первым за 10 лет сданным служебным жильем, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Открывшийся дом стал первым за последнее десятилетие", - отметили в пресс-службе.

Как сказал в ходе торжественной церемонии командующий 41-й общевойсковой армии генерал-майор Яков Резанцев, улучшение жилищных условий для семей военнослужащих стало знаковым мероприятием. Он выразил благодарность властям города и области за содействие и отметил, что следующим шагом для новоселов станет устройство детей в школы и детские сады. Посодействовать устройству детей в дошкольные учреждения пообещал первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в свою очередь сообщил, что в новый дом въедут 200 семей военнослужащих. "Я с большим удовольствием разделяю радость новоселья. Мы видим, как проблема с жильем активно решается. Только в центральном округе за последние годы очередь на жилье сократилась в восемь раз", - сказал Травников.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав ЦВО и дислоцированы на территории шести субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.