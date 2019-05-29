Около 3,6 тыс. детей-сирот получили жилье в Подмосковье за последние пять лет

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Порядка 3,6 тыс. детей-сирот в Московской области получили жилье за последние пять лет, сообщила в среду первый зампредседателя правительства - министр образования региона Ольга Забралова.

"Ежегодно все 100% детей, которые стоят в очереди и имеют право на жилье, мы их обеспечиваем. Число не маленькое, ежегодно сколько встали в очередь, столько и получили. И за последние пять лет у нас получили жилье 3,6 тыс. человек. На это затратили почти 9,5 млрд рублей", - сказала она во время круглого стола по проблемам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По словам Забраловой, в регионе осуществляется жесткий контроль за тем жильем, которое подбирается для детей-сирот. "У нас под каждую квартиру составляется <...> индивидуальная дорожная карта, начиная от технического задания, меблировки, квадратных метров, крова и так далее до вручения ключей. Сложность в том, что мы даем субсидии главам муниципальных образований, и у них тоже проблем много на территории помимо приобретения жилья, поэтому мы четко контролируем вплоть до вручения ключей <...> Главы вручают ключи, мы четко видим в реестре, что ребенок получил", - отметила она.

Забралова добавила, что регион получает каждый год субсидию в размере 24 млн рублей, их хватает на 10-12 квартир. "В этом году у нас сейчас очередь 734 человека. И все они получат [жилье], потому что у нас уже в госпрограмме стоят средства в размере 2 млрд рублей на 734 человека. Соответственно, у нас уже процесс идет, до конца года у нас дети будут обеспечены жильем", - добавила она.