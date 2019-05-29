Чайка не видит необходимости ужесточать наказание для застройщиков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка не видит необходимости еще больше ужесточать законодательство в отношении недобросовестных застройщиков. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

"Считаю, что сейчас в этом нет необходимости. Действующее законодательство устанавливает достаточно широкий спектр ответственности - от административной и гражданско-правовой до уголовной", - отметил Чайка. "Главное, чтобы закон работал", - подчеркнул он.

Чайка назвал обеспечение законности в сфере долевого строительства жилья вопросом повышенной социальной значимости. Он отметил, что ситуация постепенно меняется - в 2018 году восстановлены права почти 10 тыс. пострадавших, урегулирована ситуация в отношении 239 долгостроев. Вместе с тем он признал, что проблема пока не решена - на начало 2019 года насчитывалось 894 объекта с сорванными сроками строительства, почти 39 тыс. человек ждут обещанного жилья.

Генпрокуратурой совместно с Минстроем РФ организован сбор сведений обо всех домах, официально не подпадающих под критерии проблемных, но по разным причинам так и не сданных в эксплуатацию. Работа телефонов горячих линий и взаимодействие с объединениями дольщиков позволяют сформировать уточненный реестр долгостроев, сократить время реагирования на нарушения, отметил Чайка. "Мы полагаем, что принятые в прошлом году изменения в законодательство (о долевом строительстве с участием банков) будут способствовать защите вложений граждан и очистят рынок от проявлений недобросовестности", - добавил генпрокурор.