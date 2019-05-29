Собственники квартир в долгострое в Анапе получат ключи летом

ТАСС, 29 мая. Строительство долгостроя в Анапе по улице Владимирской завершено, в случае получения соответствующего судебного решения по вводу объекта в эксплуатацию собственникам выдадут ключи от квартир до конца лета. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"На анапском долгострое по улице Владимирской, 144 на 100% выполнены строительно-монтажные работы. Выработана схема по вводу объекта в эксплуатацию. В случае получения соответствующего судебного решения собственники получат ключи от квартир до конца лета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также есть существенные продвижения и по нескольким объектам в Новороссийске. "ЖК "Суворовский" планируют закончить в этом году. Далее на очереди - ЖК "Одиссей". По ЖК "Посейдон-1" и "Посейдон-2" практически завершены все кадастровые процедуры, связанные с перераспределением земельных участков - именно этот момент тормозит стройку. На ЖК "Суджук-Кале" завершаются проектные работы и технические изыскания, уже сейчас возобновлено строительство на одной из секций", - сообщили в пресс-службе

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе. Из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, в них числятся более 3 тыс. дольщиков.

В 2019 году власти планируют ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов. Региональный парламент принял поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей. По итогам проведенной ревизии установлено, что на завершение проблемных объектов региону необходимо около 27,5 млрд рублей.