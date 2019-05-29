{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собственники квартир в долгострое в Анапе получат ключи летом

Строительство здания по улице Владимирской уже завершено

ТАСС, 29 мая. Строительство долгостроя в Анапе по улице Владимирской завершено, в случае получения соответствующего судебного решения по вводу объекта в эксплуатацию собственникам выдадут ключи от квартир до конца лета. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"На анапском долгострое по улице Владимирской, 144 на 100% выполнены строительно-монтажные работы. Выработана схема по вводу объекта в эксплуатацию. В случае получения соответствующего судебного решения собственники получат ключи от квартир до конца лета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также есть существенные продвижения и по нескольким объектам в Новороссийске. "ЖК "Суворовский" планируют закончить в этом году. Далее на очереди - ЖК "Одиссей". По ЖК "Посейдон-1" и "Посейдон-2" практически завершены все кадастровые процедуры, связанные с перераспределением земельных участков - именно этот момент тормозит стройку. На ЖК "Суджук-Кале" завершаются проектные работы и технические изыскания, уже сейчас возобновлено строительство на одной из секций", - сообщили в пресс-службе

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Сроки исполнения обязательств застройщиками нарушены на 225 объектах долевого строительства в регионе. Из них 72 долгостроя внесены в региональный реестр, в них числятся более 3 тыс. дольщиков.

В 2019 году власти планируют ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов. Региональный парламент принял поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, в 2019 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей. По итогам проведенной ревизии установлено, что на завершение проблемных объектов региону необходимо около 27,5 млрд рублей.

Теги
РоссияКраснодарский край
Чайка не видит необходимости ужесточать наказание для застройщиков
Генпрокурор РФ считает, что действующее законодательство устанавливает достаточно широкий спектр ответственности
Читать полностью