Десять домов обманутых дольщиков в Красноярске начнут достраивать в третьем квартале

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Строительство 10 жилых домов в Красноярске, застройщик которых был признан банкротом, планируется возобновить в третьем квартале 2019 года. Об этом в четверг сообщил журналистам министр строительства региона Сергей Козупица.

Строившая дома компания "Реставрация" была признана банкротом 5 декабря 2018 года по заявлению Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. По его данным, на завершение строительства домов потребуется более 5,4 млрд рублей.

"Разрабатывается отдельная дорожная карта по поручению вице-премьера правительства РФ Виталия Леонтьевича Мутко. Участвующие ведомства - это Минфин, Минстрой, Минэк и правительство Красноярского края и федеральный компенсационный фонд. <...> Осуществляется подготовка к строительству, разработка недостающей проектно-сметной документации. Она должна будет пройти госэкспертизу с целью окончательного определения стоимости достройки. Планируют начать строительство в третьем квартале, возобновить строительство по всем десяти объектам", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, в мае подозреваемый в мошенничестве директор строительной компании "Реставрация" Николай Коваленко был задержан в Италии по запросу ГУ МВД России по Красноярскому краю. В настоящий момент он находится под домашним арестом, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

По данным МВД, в 2017 году Коваленко организовал оформление договоров долевого строительства жилых домов в Красноярске. Однако полученными от граждан денежными он распорядился по своему усмотрению. Общее количество участников долевого строительства превышает 1,3 тыс. человек, сумма привлеченных денежных средств составляет около 2 млрд рублей.