Из перечня долгостроев Москвы исключили 17 объектов с начала 2019 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Москвы исключили 17 долгостроев из перечня объектов незавершенного строительства и долгостроя за пять месяцев текущего года. В списке остается 244 объекта, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Специалисты соответствующей оперативной группы при департаменте в этом году уделили особое внимание объектам городского заказа. Удалось решить вопросы по 17 долгостроям. При этом три объекта введены в эксплуатацию, по восьми объектам выданы разрешения на строительство. Еще по шести адресам, где работы либо не были начаты вовсе, либо конструкции демонтированы, проведено благоустройство территорий", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он добавил, что большинство ликвидированных долгостроев являются объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. По состоянию на конец мая 2019 года, в работе у специалистов оперативной группы находится 244 проблемных объекта, из которых 71 - городского заказа, 144 - инвестиционные, 29 - федеральные.