Более 1,8 тыс. обманутых дольщиков в Хабаровском крае получат квартиры до конца 2019 года

ХАБАРОВСК, 30 мая. /ТАСС/. Обманутые дольщики из 12 недостроенных многоквартирных домов в Хабаровском крае получат свои квартиры до конца 2019 года. Об этом сообщил в четверг губернатор Сергей Фургал во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательной думы региона о результатах деятельности краевого правительства.

"До конца года ставим напряженную задачу решить вопросы по вводу еще 12 домов и восстановить в общей сложности права 1820 дольщиков. Но это не все пострадавшие дольщики. Хочу заверить наших земляков, что вопрос с достройкой проблемных домов мы держим на особом контроле", - сказал Фургал. Всего в регионе насчитывается около 2,5 тыс. обманутых дольщиков.

Губернатор отметил, что в конце 2018 года было введено шесть домов, возводящихся с долевым участием, сроки ввода которых неоднократно нарушались. Восстановлены в итоге были права 399 дольщиков. С начала 2019 года введено еще 14 жилых домов, это суммарно 731 договор долевого строительства.