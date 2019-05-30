Эксперт: запрос на покупку новостроек в Москве снизился из-за роста ставок по ипотеке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число поисковых запросов, связанных с приобретением жилья на первичном рынке в Москве, снизилось за четыре месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом журналистам рассказал руководитель сервиса "Яндекс. Недвижимость" Александр Алексеев.

"Если смотреть сегмент эконом, то тут мы видим падение. В комфорт-классе ситуация в целом не меняется, в бизнес-классе сейчас все снижается. Таким образом, в новостройках есть некоторое падение интереса. Это связано, на мой взгляд, с тем, что ипотечная ставка выросла на 1,5 процентных пункта, люди заняли выжидательную позицию", - сказал Алексеев, добавив, что пользовательский интерес к жилью на вторичном рынке при этом вырос.

По данным сервиса, число поисковых запросов, связанных с приобретением нового жилья эконом-класса снизилось на 7% по сравнению с 2018 годом и составило 1,4 млн в месяц. Интерес к жилью комфорт-класса остался на уровне прошлого года, по данным за четыре месяца этого года, число запросов на такие новостройки составило 1,8 млн в месяц. Ежемесячное количество запросов в сегменте бизнес-класса составило 879 тыс., что на 5% ниже прошлогодних показателей.

В то же время, по словам Алексеева, стоимость предложения новостроек увеличилась за первые месяцы 2019 года. Средняя цена однокомнатных квартир выросла на 12%, до 239,4 тыс. рублей за кв. м. Двухкомнатные квартиры подорожали на 15%, до 233,9 тыс. рублей за "квадрат", трехкомнатные - на 13%. Средняя цена кв. м предложения в этом сегменте составила 261,4 тыс. рублей.

"Яндекс. Недвижимость" - сервис по подбору жилой и коммерческой недвижимости. Аудитория сервиса составляет 8 млн уникальных пользователей в месяц.