В Госдуме предложили автоматизировать создание банкротных реестров обманутых дольщиков

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Формирование реестра требований о передаче жилых помещений при банкротстве застройщиков планируется вести в автоматическом режиме, за счет данных Росреестра. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев по итогам парламентских слушаний по поправкам долевого законодательства.

"На сегодня все было построено по заявительному принципу. В результате мы предложили, что все это будет делаться автоматически, просто будет выгрузка из Росреестра сведений о людях, которые заключили договоры долевого участия в проблемном объекте", - сказал Николаев.

Соответствующее предложение содержится в очередном пуле поправок, касающихся защиты интересов дольщиков, добавил депутат.

Ранее Николаев сообщил во время парламентских слушаний, что реестр долгостроев будет вестись на основе данных из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В настоящее время информацию о проблемных объектах и сроках их достройки в Минстрой направляют регионы, однако региональные "дорожные карты" не всегда отражают реальную ситуацию в долгостроях, указывал депутат.