Исследование: Москва заняла второе место в мире по изменению цен на элитное жилье

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва поднялась на 34 строчки в мировом рейтинге по изменению цен на элитное жилье и заняла второе место, показав рост в 12%. Об этом говорится в пятницу в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

"По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, за год Москва поднялась на 34 строчки в мировом рейтинге изменения цен на элитную недвижимость в 45 странах Prime Global Cities Index (PGCI), уступив только Берлину (+14,1%)", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что московские элитные проекты возросли с I квартала 2018 года по I квартал 2019 года на 12%. В свою очередь, Санкт-Петербург поднялся с 41-го на 35-е место, несмотря на отрицательную динамику цен (-0,4% в 2019 году). Лидерами, помимо Москвы, также оказались Берлин (+14,1%), Франкфурт (+9,6%), Токио (+8,4%), Эдинбург (+7,6%) и Париж (+7,5%).

"Рост цен на элитное жилье Москвы связан в первую очередь со структурными изменениями рынка - вымыванием наиболее доступных лотов и строительством новых проектов в таких престижных районах, как Остоженка, где в 2018 году был запущен ряд высококлассных объектов. Кроме того, ослабление рубля также повлияло на положительную динамику цен", - прокомментировал результаты исследования управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Динамика цен на элитное жилье была составлена с помощью индекса PCGI, который продемонстрировал самые низкие темпы ежегодного роста с IV квартала 2009 года, когда мир переживал финансовый кризис, отмечается в исследовании. "Такие изменения обусловлены тем, что в 2018 году темпы прироста благосостояния в мире замедлились, и в последние шесть месяцев усилилась политическая и экономическая нестабильность", - добавили в Knight Frank.