Дольщикам Urban Group передано около 25% помещений в достроенных домах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дольщикам обанкротившегося девелопера Urban Group передано 1,1 тыс. помещений в пяти достроенных домах из 4,4 тыс., или около 25%. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

"На сегодня мы передали дольщикам более тысячи помещений, это 670 квартир, порядка 300 нежилых помещений и 50 машиномест", - сказал Ниденс.

Он напомнил, что на сегодня построены и введены в эксплуатацию пять домов в четырех жилых комплексах: "Видный город", "Опалиха О3", "Митино О2" и "Солнечная система". Ранее сообщалось, что всего в достроенных домах дольщикам будет передано 4,4 тыс. помещений, в том числе 3 тыс. квартир, 1,1 тыс. кладовок и 300 машиномест.

"Один из домов - в ЖК "Солнечная система" - мы уже поставили на кадастровый учет, так что дольщики могут оформлять право собственности. Работаем с Росреестр, ожидаем, что в ближайшие неделю - две будем ставить на кадастр остальные объекты", - сказал Ниденс.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел по заявлению Фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством в июле 2018 года утверждена дорожная карта по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которой мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года.