Минфин констатирует интерес к открытию эскроу-счетов только со стороны госбанков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские банки не заинтересованы в открытии счетов эскроу в рамках проектного финансирования, пока этим активно занимаются только госбанки, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на съезде Ассоциации банков России.

"Банки должны этим заинтересоваться. Мы пока видим, что они, к сожалению, медленно идут в этом направлении. Банки не очень интересуются. Мы пока видим практически только госбанки в этой области", - сказал Моисеев.

По его словам, в основном только Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ взаимодействуют с застройщиками жилья по открытию эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Замминистра строительства и коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявлял, что ряд банков выставляют завышенные требования к застройщикам в рамках проектного финансирования, что вызывает озабоченность со стороны Минстроя о готовности кредитных организаций к полному переходу на проектное финансирование.