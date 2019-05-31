{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин констатирует интерес к открытию эскроу-счетов только со стороны госбанков

Как отметили в ведомстве, с застройщиками жилья по открытию эскроу-счетов взаимодействуют в основном Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российские банки не заинтересованы в открытии счетов эскроу в рамках проектного финансирования, пока этим активно занимаются только госбанки, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на съезде Ассоциации банков России.

"Банки должны этим заинтересоваться. Мы пока видим, что они, к сожалению, медленно идут в этом направлении. Банки не очень интересуются. Мы пока видим практически только госбанки в этой области", - сказал Моисеев.

По его словам, в основном только Сбербанк, ВТБ и ДОМ.РФ взаимодействуют с застройщиками жилья по открытию эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Замминистра строительства и коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявлял, что ряд банков выставляют завышенные требования к застройщикам в рамках проектного финансирования, что вызывает озабоченность со стороны Минстроя о готовности кредитных организаций к полному переходу на проектное финансирование.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
Минфин пока не видит рисков возникновения "кредитной спирали" на рынке ипотеки
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что на данном этапе российскому рынку до этой проблемы "еще очень далеко"
Читать полностью