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Минфин пока не видит рисков возникновения "кредитной спирали" на рынке ипотеки

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что на данном этапе российскому рынку до этой проблемы "еще очень далеко"
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© Митя Алешковский/ТАСС

МСОКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минфин в настоящее время не видит рисков возникновения "кредитной спирали" на российском рынке ипотеки, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее такие опасения высказал ЦБ. Речь идет о ситуации, когда рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость - фактором роста кредитования. "Кредитная спираль" характерна для периодов ипотечного бума, подчеркнули в ЦБ.

"На данном этапе - нет. Мне кажется, что до этой "спирали" еще очень далеко. Мне кажется, что у нас такой проблемы нет", - сказал Моисеев.

По данным ЦБ, долги в ипотеке растут быстро: с 1 октября 2018 года по 1 апреля 2019 года рост составил 24,7%. Наиболее рисковыми ЦБ считает ипотечные кредиты с первым взносом менее 20%, поэтому с 1 января ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска для таких кредитов, что оказывает давление на капитал банков. За I квартал доля ипотеки с низким первым взносом (10-20%) снизилась на 2,2 процентного пункта - до 40,7%.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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