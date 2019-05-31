{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рошаль призвал строителей оборудовать окна ограничителями для безопасности детей

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии заявил, что реабилитация выпавших из окон детей стоит гораздо дороже, чем заглушки на окна

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что строительные компании должны в обязательном порядке оборудовать окна квартир ограничителями, не позволяющими ребенку выпасть.

"Мы должны очень серьезно сказать российскому обществу, что ни один ребенок в России не должен выпадать из окна. Я надеюсь, мы с [детским омбудсменом] Анной Юрьевной [Кузнецовой] поставим перед всеми министерствами, которые занимаются строительством, что так нельзя. Вы там строите, строите, но, начиная даже со второго этажа, будьте любезны <…> с ограничителями", - сказал он журналистам.

По мнению Рошаля, для этого требуется законодательное решение. "Государство должно только поставить четкие задачи перед строителями, что они должны сделать", - отметил он.

Рошаль добавил, что реабилитация детей, выпавших из окон, стоит гораздо дороже, чем заглушки на окна.

Ранее Кузнецова сообщила, что с начала года более 100 детей выпали из окон квартир в России, 15 из них погибли. В 2018 году выпали из окон 905 детей, 123 из них погибли, 33 стали инвалидами.

Кузнецова поддержала предложение Рошаля. "Тему с изменением технической документации, безусловно, нужно обсуждать с соответствующими инстанциями. Надо посмотреть, насколько это возможно и что для этого нужно", - сказала она журналистам.

Теги
РоссияРошаль, Леонид Михайлович
Минфин пока не видит рисков возникновения "кредитной спирали" на рынке ипотеки
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что на данном этапе российскому рынку до этой проблемы "еще очень далеко"
Читать полностью