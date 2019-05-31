Рошаль призвал строителей оборудовать окна ограничителями для безопасности детей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что строительные компании должны в обязательном порядке оборудовать окна квартир ограничителями, не позволяющими ребенку выпасть.

"Мы должны очень серьезно сказать российскому обществу, что ни один ребенок в России не должен выпадать из окна. Я надеюсь, мы с [детским омбудсменом] Анной Юрьевной [Кузнецовой] поставим перед всеми министерствами, которые занимаются строительством, что так нельзя. Вы там строите, строите, но, начиная даже со второго этажа, будьте любезны <…> с ограничителями", - сказал он журналистам.

По мнению Рошаля, для этого требуется законодательное решение. "Государство должно только поставить четкие задачи перед строителями, что они должны сделать", - отметил он.

Рошаль добавил, что реабилитация детей, выпавших из окон, стоит гораздо дороже, чем заглушки на окна.

Ранее Кузнецова сообщила, что с начала года более 100 детей выпали из окон квартир в России, 15 из них погибли. В 2018 году выпали из окон 905 детей, 123 из них погибли, 33 стали инвалидами.

Кузнецова поддержала предложение Рошаля. "Тему с изменением технической документации, безусловно, нужно обсуждать с соответствующими инстанциями. Надо посмотреть, насколько это возможно и что для этого нужно", - сказала она журналистам.