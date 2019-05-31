Минстрой: выполнение нацпроекта по жилью поможет развитию рынка аренды квартир

"Задача остается - к 2024 году увеличить объем ввода жилья в 1,5 раза до 120 млн. кв. м. Общий объем позволит, чтобы это жилье пополняло рынок арендного жилья", - сказал он в пятницу журналистам после приема граждан в правительстве РФ.

Вопрос о развитии рынка арены жилья за счет инвесторов и государства задал в ходе приема посетитель Никита Устюгов. Подобные проекты реализуются в регионах с хорошей бюджетной обеспеченностью и при поддержке крупных предприятий, отметил Якушев. "Я так понимаю, у вас более глобальное предложение - создать компанию на уровне РФ. Можно порассуждать на эту тему, но министерство точно ничего подобного создавать не будет. Наш институт развития ДОМ.РФ активно занимается развитием арендного жилья и сейчас отрабатывает механизмы подобных проектов", - уточнил он.

В целом же, по словам министра, развитие цивилизованного рынка арендного жилья будет способствовать не только выполнению целей профильного нацпроекта, но и развитию экономики, в частности, мобильности трудовых ресурсов. "Ваше поколение уже более мобильное и едет за работой. Это как раз и будет стимулировать застройщиков уходить в аренду. У нас сейчас 4,5 млрд кв. м жилья, я думаю, еще на пару миллиардов прибавим, и появится переизбыток. Строить для того, чтобы продавать в собственность, смысла не будет", - считает он.

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан, следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года, предполагается, что из них 0,03 млн заключат договора аренды квартир на срок не менее одного года.

По данным ДОМ.РФ, настоящее время в арендном жилье в РФ живет 11% семей. Объем арендного жилья оценивается в 241 млн кв. м, или 7% жилищного фонда, в западных странах эта доля составляет 30-40% жилого фонда. В России большая часть арендного жилья находится в теневом секторе российской экономики. Квартиры часто сдаются без заключения договора, а условия аренды не защищают интересы арендаторов.