Эксперт: инновации в девелопменте смягчат переход к проектному финансированию

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Применение инновационных технологий в девелоперском бизнесе позволит смягчить переход на проектное финансирование. Такое мнение ТАСС высказал глава московского территориального управления группы "Эталон" Максим Берлович на Российском форуме по инновациям в недвижимости.

Он пояснил, что речь идет об инновационных подходах в управлении бизнес-процессами, а также о применении современных технологий в самом строительстве, включая BIM-проектирование (информационное моделирование здания) и управление жизненным циклом зданий. Берлович отметил, что переход на проектное финансирование жилищного строительства позволит повысить эффективность рабочих процессов за счет внедрения инноваций.

"Мы считаем, что переход на проектное финансирование позволит улучшить рабочие процессы, точность финансового планирования, повысить качество проектной документации. Более того с переходом на проектное финансирование нужно будет также изменить как методику продаж, так и технологию выполнения строительно-монтажных работ. <…> Задача девелопера при переходе на эскроу - быстрее строить и эффективнее продавать, что позволяет снижать ставку по банковскому кредиту и сократить время пользования им", - сказал Берлович.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.