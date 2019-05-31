Большинство строящегося жилья в Петербурге завершат без перехода на эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга рассчитывают, что до 90% строящегося в городе жилья будет завершено по старым правилам, то есть без перехода на счета эскроу. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по строительству Евгений Барановский, выступая на заседании рабочей группы "Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства".

"В целом мы предполагаем, что больше 80%, если уж совсем быть откровенным - около 90% из действующих разрешений с привлечением останется на старых правилах", - сказал он.

По данным Барановского, в настоящий момент на территории Петербурга 192 застройщика осуществляют свою деятельность по строительству многоквартирных домов с привлечением средств граждан по 214-ФЗ. В рамках 431 разрешения на строительство, они возводят почти 14,1 млн кв. метров, в которых заключено немногим более 91 тыс. договоров долевого участия.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.