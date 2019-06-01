Участники форума в Нальчике обсудили проблемы и перспективы строительства жилья в СКФО

НАЛЬЧИК, 1 июня. /ТАСС/. Проблемы и перспективы жилищного строительства в СКФО обсудили участники первого Северо-Кавказского форума по устойчивому развитию, посвященного реализации национальных проектов, открывшегося в субботу в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) в Нальчике.

Точечное внимание

Представители строительной отрасли России рассмотрели, в частности, пути реализации основных показателей национального проекта "Жилье и комфортная среда".

"Мы все больше внимание уделяем учету региональной специфики, потому что это иногда является критически важным. По многим объектам не учитывается реальная рыночная стоимость и мы дали сейчас субъектам РФ беспрецедентные возможности для того, чтобы ситуацию поправить с точки зрения региональной специфики, это работа уже началась",- сказал ТАСС замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков, говоря о реализации нацпроекта.

По его словам, предпринимается и ряд мер для того, чтобы жилье стало доступнее для граждан. "Никаких чудесных способов не бывает, они просты. Это увеличение конкуренции, уменьшение стоимости строительства, наращивание компетенций строительства, уничтожение административных барьеров, чем мы в ежедневном режиме и занимаемся. Мы сейчас разрабатываем стратегию строительной отрасли до 2030 года, мы решаем точечно все вопросы",- пояснил Волков.

Объемы и цены

"Если смотреть аналитику последних трех лет, стоимость растет с шагом 5-6% в год. Если мы смотрим соотношение цены Министерства регионального развития, которая утверждена для субъектов Северного Кавказа, то она максимально близка к рыночной, и составляет порядка 32 тыс. рублей за квадратный метр. При этом объемы ввода жилья в первую очередь многоквартирных домов падают, падают на десятки процентов, если сравнить с данными 2017-2018 годов, то такое падение целиком по Северному Кавказу составит 36%", - сообщил в свою очередь президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Он также отметил проблемы неадекватного отражения стоимости строительных работ и расценок с их рыночной стоимостью в регионе.

"Эту работу Минстрой активно организовал, мы видим позитивные примеры, два субъекта РФ смогли в целом повысить величину базисной индексной модели на 12-15%. Это существенное подспорье для любой строительной организации, но для того чтобы это работало на всей территории РФ необходима слаженная работа руководителя субъекта, который должен сформировать по новой методике величину средней заработной платы по отрасли и участие производителей стройматериалов, по которым производится мониторинг для того чтобы адекватно отражать стоимость строительного ресурса", - считает эксперт.

По словам Глушкова, волнует Северный Кавказ и работа по госконтрактам с участием сметных нормативов. "В ближайшее время должно появится постановление правительства РФ, которое дает разъяснение, что сметная стоимость, прошедшая достоверность экспертизы, является только отправной точкой для определения начальной максимальной цены контракта. После этого актирование объемов предполагается в единицах физических, есть этап работы, он выделяется, после того как ты выполнил - закрывается", - добавил он.

О форуме

Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, посвященный реализации национальных проектов в СКФО, проходит в Нальчике с 1 по 3 июня. В нем принимают участие более 25 спикеров и экспертов со всей России (общее число участников дискуссий достигнет 500), которые обсудят национальные проекты, роль общественности в их реализации и устойчивое развитие Северного Кавказа. Будут рассмотрены также вопросы территориального планирования и строительства, развития горных территорий, безопасности, снижении рисков стихийных бедствий, чрезвычайной помощи. Будет обращено внимание на ликвидацию очагов экологического ущерба, сохранения исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия.

Кроме того, эксперты рассмотрят проекты в области цифровой экономики, экологии и внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс.

Организаторами форума выступили правительство Кабардино-Балкарской Республики, высший совет партии "Единая Россия", аппарат полпреда президента РФ в СКФО, Центр социально-консервативной политики и КБГУ.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2024 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).