Компания Capital Group первой в Москве запросила разрешение на достройку без эскроу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Москомстройинвест (комитет города Москвы, контролирует соблюдение законодательства о долевом строительстве) зарегистрировал первый в столице запрос на разрешение достройки жилого дома без использования счетов эскроу после 1 июля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проект реализует девелоперская компания Capital Group, компанией-застройщиком является ООО "Нова-Лайт", следует из информации на сайте жилого комплекса.

"В Москомстройинвест поступило первое обращение на заключение о степени готовности проекта, получение которого позволит застройщику (ООО "Нова-лайт") достроить объект по адресу: Кутузовский пр-т, вл. 12 без использования счетов эскроу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Москомстройинвест подготовит заключение по обращению застройщика в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов. Анализировать предоставленную документацию комитет будет совместно с Мосгосстройнадзором и Росреестром.

"ООО "Нова-лайт", конечно, только "первая ласточка". В дальнейшем мы ожидаем массовые обращения инвесторов. У нас составлен график подачи ими заявлений, который расписан вплоть до 19 июня", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В мае сообщалось, что с 3 июня 2019 года Москомстройинвест начнет выдавать заключения, которые позволяют застройщикам привлекать денежные средства дольщиков без использования счетов эскроу. Заключения будут выдаваться в соответствии с ранее поданными заявлениями

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля на работу по эскроу должны перейти все строящиеся проекты, за исключением тех, что соответствуют утвержденным правительством РФ критериям. Критерии строительной готовности установлены на уровне 30%, объема привлеченных средств дольщиков - на уровне 10%. Для проектов в рамках договоров о развитии застроенной территории или комплексного освоения территории степень готовности составляет 15%, и 6% - для системообразующих предприятий с объемом текущего строительства 4 млн кв. м на территории минимум четырех регионов.