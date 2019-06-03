Около 500 млн рублей нужно для завершения объектов долевого строительства в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 3 июня. /ТАСС/. Около 500 млн рублей не хватает застройщикам для завершения работ на проблемных объектах долевого строительства в Бурятии, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев 1 июня провел в Улан-Удэ совещание, посвященное вопросам долевого "недостроя" в городе. Он отметил, что ситуация в регионе "настораживает": по состоянию на май 2019 года количество проблемных объектов в регионе, сроки ввода которых затягиваются, по сравнению с началом года возросло с 7 до 11, увеличилось и число пострадавших граждан, на сегодня это 493 человека.

"Для завершения строительства всех проблемных объектов на территории республики необходимо 499,5 млн рублей. В настоящее время выделение бюджетных ассигнований на достройку многоквартирных жилых домов федеральным законодательством и законодательством Бурятии не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Как пояснил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Бурятии Николай Рузавин, завершение строительства проблемных многоквартирных домов может быть произведено за счет средств федерального и республиканского бюджетов при условии банкротства застройщика и передачи объекта новому застройщику. "В настоящее время Министроем Бурятии отрабатывается вопрос по участию публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в восстановлении прав дольщиков на территории республики", - приводит слова Рузавина пресс-служба.

Как он пояснил журналистам, "ситуация непростая, работает правительственная комиссия, рассматриваются варианты помощи застройщикам, чтобы те могли приблизить сдачу в эксплуатацию жилья".

По словам зампрокурора Бурятии Дмитрия Хобракова, всего в республике 17 застройщиков возводят 36 многоквартирных домов с привлечением средств граждан. Статус проблемных имеют 11 объектов, все они расположены в Улан-Удэ. В реестр пострадавших включены 493 дольщика.

"За полтора года только прокурорами выявлено 200 нарушений закона в этой сфере, в производстве судебных приставов находится 166 исполнительных производств, которые возбуждены по заявлениям участников дольщиков. Было возбуждено шесть уголовных дел о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, вымогательстве, коммерческом подкупе в сфере долевого строительства", - отметил он.