Долгострои в Ленинградской области могут получить федеральную субсидию в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области при поддержке института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ ведет переговоры с федеральным центром о выделении целевой субсидии на достройку проблемных жилых объектов, где задерживается передача квартир. Средства на возобновление строек планируется получить в конце лета после корректировок федерального и регионального бюджетов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации Ленинградской области.

"Власти Ленинградской области обсуждают с федеральными структурами перечень объектов и объем финансирования для совместного завершения долгостроев. Государственная компания ДОМ.РФ будет предлагать правительству РФ выделить целевую субсидию для достройки проблемных объектов в Ленинградской области. <...> В течение лета будет окончательно утвержден объем финансирования, схема достройки согласно дорожной карте, список объектов. В третьем квартале 2019 года после корректировок федерального и регионального бюджетов, средства на возобновление строек могут быть уже направлены", - отмечается в сообщении.

Власти Ленинградской области намерены согласовать выделение федеральных средств на завершение долгостроев таких компаний как "Норманн", "Навис", "Главстройкомплекс", "Ленспецстрой", "Леноблстрой", "Унисто Петросталь" и "Строительное управление". "Мы рассчитываем, что речь будет идти о совместном завершении более половины всех проблемных объектов региона", - приводит слова заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаила Москвина пресс-служба областной администрации. Из регионального бюджета областное правительство готово направить на эти цели 2 млрд рублей.

"Мы подтверждаем готовность выделить 2 млрд рублей для достройки проблемных объектов. Обсуждался следующий вариант: не ДОМ.РФ дает нашему региону средства, а мы передаем нашу часть в федерацию, и ДОМ.РФ уже приходит в Ленинградскую область и достраивает проблемные дома. Мы помогаем финансово и административно", - цитирует Москвина пресс-служба.

На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудят финансовое обеспечение и способ реализации проекта.

По словам Москвина, Ленинградская область находится на первом месте в РФ по вводу жилья на одного жителя региона и входит в пятерку лидеров по абсолютным объемам ввода. Ежегодно в регионе сдаются в эксплуатацию не менее 2,5 млн кв. м жилой площади, из них до 5% составляют проблемные объекты, что соответствует среднему показателю по остальным регионам России с активным жилищным строительством.