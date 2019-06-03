Менеджер ВТБ Виктор Адамов возглавил компанию "Галс-Девелопмент"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Новым президентом девелоперской компании "Галс-Девелопмент" назначен Виктор Адамов, ранее работавший в ВТБ (основной акционер "Галс-Девелопмент"). Об этом сообщает пресс-служба ВТБ в понедельник.

"С 3 июня 2019 года на пост президента - председателя правления назначен Адамов Виктор. Главными задачами, поставленными перед новым руководителем, являются завершение строительства текущих объектов, повышение операционной эффективности и показателей доходности проектов компании, поиск и привлечение новых инвесторов для реализации крупных объектов", - говорится в сообщении.

Виктор Адамов родился 1 июня 1984 года. Выпускник Института профессиональной оценки при Финансовой академии (Финансовый университет при правительстве РФ), кандидат экономических наук. Начинал работу в консалтинговых компаниях. С 2007 года работал в ВТБ на разных должностях, от главного специалиста до заместителя начальника управления. Адамов в банке занимался вопросами корпоративного управления, реализации и контроля деятельности непрофильных активов банка.

"Галс-Девелопмент" на протяжении почти восьми лет возглавлял Сергей Калинин, о его отставке стало известно 22 мая. Под руководством Калинина компания построила 13 объектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью около 1,3 млн кв. м.

Как следует из информации Единого реестра застройщиков, "Галс-Девелопмент" в настоящее время занимает 95-е место в рейтинге строительных компаний Москвы по объемам текущего строительства. Девелопер возводит 18,7 тыс. кв. м.