Долевое строительство жилья будет основной темой совещания Путина с правительством 4 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Долевое строительство жилья с использованием счетов эскроу - основная тема совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое пройдет 4 июня.

"Основная тема встречи - привлечение с 1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.