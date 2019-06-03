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Долевое строительство жилья будет основной темой совещания Путина с правительством 4 июня

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Долевое строительство жилья с использованием счетов эскроу - основная тема совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое пройдет 4 июня.

"Основная тема встречи - привлечение с 1 июля 2019 года средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу", - сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

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