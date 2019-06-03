В СФ просят кабмин разрешить отклонение площади построенного объекта от проекта на 4-5%

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Члены Совета Федерации просят правительство РФ рассмотреть вопрос установления предельно допустимого отклонения площади построенного объекта капитального строительства от заявленных в проектной документации параметров. Об этом говорится в тексте рекомендаций (есть в распоряжении ТАСС) кабмину, Минстрою РФ и органам государственной власти субъектов РФ по итогам прошедших в понедельник в Совфеде парламентских слушаний о формировании благоприятного предпринимательского климата в строительной отрасли.

"Правительству РФ в целях сокращения административных барьеров, препятствующих оформлению права собственности на построенные объекты недвижимости, рассмотреть возможность установления предельно допустимого отклонения площади построенного объекта капитального строительства (в пределах 4-5%) от площади объекта, заявленной в проектной документации", - говорится в документе.

Согласно действующему законодательству, отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе его строительства, реконструкции или капитального ремонта, допускается только на основании вновь утвержденного проекта после внесения в него соответствующих изменений. Утвердить его должны застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию объекта или региональный оператор.