СП видит риски для нацпроекта в несогласовании территориальных и градостроительных планов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Несогласованность территориального планирования и градостроительной деятельности несет риски для выполнения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", полагает аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк, выступивший в понедельник на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"[При проверках] мы выявляем, что строительство жилья идет не в соответствии с генпланом, а там, где инвестор нашел территорию, где считает возможным построить жилье", - сообщил он. По его мнению, "это будет являться одним из серьезнейших тормозов в рамках реализации нацпроекта жилье, <...> пока не будет выстроена система опережающего градостроительного планирования в рамках схем территориального планирования". Росляк предложил "в рамках рабочей группы еще раз рассмотрели функционал и ответственность [министерств]".

Росляк напомнил, что в паспорте нацпроекта предусмотрен ряд мероприятий по сокращению административных процедур и устранению бюрократических барьеров в строительстве.

"Единственное, чего во всех этих документов нет, - это системы, на основании которой решения все будут реализованы", - отметил он, предложив "начать с того, что до сих пор не очень ясно, почему территориальное планирование отделено от строительной деятельности".

Аудитор Счетной палаты добавил, что муниципальная и региональные власти должны иметь перечень разрешенных для жилищного строительства участков и предлагать их бизнесу в соответствии с генеральным планом. Росляк полагает, что "генпланы всех поселений должны предусматривать развитие территорий как минимум не до 2024-2025 годов, а до уровня 2035 года".