В СПЧ предложили создать фонд доступного жилья по договору соцнайма

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Формирование фонда предоставляемого по договору соцнайма жилья может стать альтернативой ипотеке и приватизации при решении жилищных проблем некоторых категорий граждан. Такое мнение выразил во вторник председатель постоянной комиссии по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров.

"Мы считаем спорным решение правительства, чтобы всех загонять в собственность, чтобы приватизация была продлена бессрочно. Лучше было бы формировать фонд доступного наемного жилья, прежде всего, как за рубежом, потому что на территории, ограниченной МКАДом живет всего 20% населения страны. Далеко не все могут вложиться в ипотеку", - сказал Бобров.

По его мнению, при формировании фонда наемного жилья следует предоставлять льготы подрядчикам, чтобы обеспечить конкурентную себестоимость.

"Мы обсудим возможности формирования фонда доступного жилья, чтобы как можно больше механизмов задействовать в снижении себестоимости - жилье должно строиться частным инвестором на свои деньги. Но мы должны предоставить им максимальные преференции - предоставлять участки бесплатно, использовать снижение конкурсных и других процедур. Например, использование типовых проектов позволяет конкурсные процедуры уменьшить и отказаться от расходов на экспертизу - типовые проекты в обычных местностях не требуют экспертизы", - пояснил Бобров.