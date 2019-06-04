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СПЧ призвал пересмотреть выкупную стоимость аварийного жилья

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что нужно приводить законодательство в соответствие с требованиями справедливости

БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Законодательство РФ в части определения выкупной стоимости аварийного жилья при переселении граждан необходимо привести "в соответствие с требованиями справедливости", заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов во время выездного заседания в Барнауле.

В марте СПЧ обратил внимание на проблему жителей аварийных домов Зеленодольска в Татарстане. Выкупная стоимость кв. м их старого жилья составляет 11 тыс. рублей. При этом средняя стоимость кв. м на рынке республики, по данным Минстроя РФ, - 46,17 тыс. рублей. Новое жилье предлагают приобрести на льготных условиях - по региональной программе социальной ипотеки или специализированного найма.

"Есть проблемы, и мы убеждены в том, что нужно приводить наше законодательство в соответствие с требованиями справедливости, - сказал Федотов, отвечая на вопрос, планирует ли СПЧ инициировать изменения в Жилищный кодекс РФ. - Если [собственное жилье] в центре города, это будет достаточно высокая [выкупная] стоимость. А если в сельской местности, это будут просто копейки, и, конечно, за такие деньги человек не сможет приобрести ничего".

В феврале в Зеленодольске 92-летнюю труженицу тыла Марфугу Гадиеву выселили из трехкомнатной квартиры, признанной аварийным жильем. Женщине предложили компенсацию, средств которой хватает только на комнату в коммунальной квартире. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию. Позже руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района Дмитрий Сапожников заявил, что власти прорабатывают индивидуальные варианты поддержки Гадиевой. Ей поможет благотворитель.

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РоссияФедотов, Михаил Александрович
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