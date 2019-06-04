На ПМЭФ-2019 обсудят инвестиционную привлекательность строительства и ЖКХ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вопросы привлечения инвесторов, в том числе иностранных, в строительную отрасль и сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) обсудят участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила во вторник пресс-служба Минстроя РФ.

"В четверг, 6 июня, в рамках трека "Российская экономика: реализуя цели национального развития" начнет работу панельная сессия "Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация". Участники сессии обсудят развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов России как отраслей, привлекательных для российских и иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

Тема привлечения интереса бизнеса также станет ключевой во время сессии "Инвестиции в развитие городской среды". Также в ходе форума будет обсуждаться тема перехода отрасли жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу с 1 июля 2019 года - на сессии, организованной при поддержке ДОМ.РФ, "Реформа строительной отрасли. Переход на новый механизм жилищного строительства". Кроме того, глава Минстроя Владимир Якушев 7 июня будет присутствовать на пленарном заседании с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге глава Минстроя РФ планирует заключить ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, речь идет о стратегическом партнерстве с АНО "Россия - страна возможностей" по проекту "Профстажировки 2.0", отмечается в сообщении.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.