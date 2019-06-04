Эксперты назвали самые перспективные территории Москвы для развития торговых центров

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Консалтинговая компания RRG определила наиболее перспективные районы Москвы для развития торговых центров. К ним отнесены территории Восточного, Юго-Западного и Центрального административных округов, где сейчас недостаточно торговых площадей или есть перспективы их расширения, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Наименьшей обеспеченностью в сегменте концептуальных торговых центров характеризуются мегакластеры Щелковский и Шоссе Энтузиастов. Также высокий потенциал для развития ТЦ имеет самый "мощный" по количеству "человеко-денег" Ленинский мегакластер и самый "мощный" по "дневному" населению Центральный мегакластер", - говорится в исследовании.

Эксперты RRG выделяют в московском регионе 142 кластера, которые объединены в 13 мегакластеров и охватывают город в границах МКАД и ближайший пояс шириной около 10 км. Мегакластеры Щелковский и Шоссе Энтузиастов принадлежат территории ВАО, где находится меньше всего торговых центров. Ленинский мегакластер (ЮЗАО) имеет высокий потенциал для развития крупных торговых объектов за счет высокой плотности и покупательской способности его жителей. Центральный мегакластер совпадает с ЦАО Москвы, он максимально обеспечен торговыми площадями, но может вместить больше из-за высокого дневного трафика в центре Москвы и особенностей перемещения жителей.

Для оценки перспективной обеспеченности населения торговыми центрами рассчитывается распределение торговых площадей объектов на их потенциальных покупателей. По мнению аналитиков RRG, этот показатель для Москвы составит 484 кв. м на тысячу человек. Данные получены с учетом планируемого заселения домов и функционирования торговых центров к 2020 году.