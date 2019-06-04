Собственники подлежащего сносу комплекса в Сочи через суд добиваются экспертизы проекта

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Собственники апартаментов попавшего под снос комплекса "Арт Лайт Сити" в Сочи обжалуют в суде отказ администрации города провести экспертизу зданий на их соответствие требованиям безопасности. Об этом сообщила ТАСС представляющая интересы 24 владельцев адвокат Галина Волошенко, уточнив, что соответствие требованиям безопасности позволит сохранить здания и люди не потеряют вложенные средства.

Комплекс "Арт Лайт Сити" был построен как гостиничный в Имеретинской низменности в Сочи и входит в число объектов, введенных в эксплуатацию по решению местных судов. Администрация Сочи уже год оспаривает данные решения, аргументируя тем, что дома строились с нарушениями и требуют привести здания в соответствии с утвержденными проектами. Сейчас в Сочи по искам администрации должны быть снесены 54 здания, введенных в эксплуатацию по решениям судов.

"Мы добиваемся проведения экспертизы, потому что экспертиза - это доказательство того, что построенный комплекс не угрожает жизни и здоровью граждан, соответствует техническим строительным нормам и правилам, есть возможность его полного целостного сохранения, что сносить его совершенно не нужно, в том числе верхние этажи. Это единственное доказательство того, что там нет никаких нарушений норм кроме тех, которые установила сама администрация Сочи, ограничив как местный орган самоуправления, этажность зданий до 12 м в этой зоне", - сказала собеседница агентства.

Одна из проблем состоит в том, что комплекс возводился как гостиничный, но люди, приобретали жилье, как квартиры и планировали в них жить. По словам Волошенко, собственники апартаментов, так называют помещения в этом жилом комплексе, так как по документам он является гостиничным, также, как и владельцы обычных квартир, оплачивают квартплату за коммунальные услуги и прочие расходы за эксплуатацию и содержание помещений.

Адвокат пояснила, что на проведении экспертизы настаивал застройщик, который, как и собственники апартаментов, заинтересован в сохранении зданий. Если экспертиза подтвердит безопасность комплекса, здания будет возможно сохранить.

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС сообщили, что вопрос с комплексом находится в стадии мирного урегулирования. "На одной из последних встреч представителям было предложено снести верхние этажи, они согласились. По результат встречи, предварительных бесед и достигнутых договоренностей мы обратились с просьбой вынести рекомендации по возможности заключения с "Арт Лайт Сити" мирового соглашения в различные краевые, надзорные и правоохранительные структуры. Ответов пока нет", - сказали в пресс-службе.

Адвокат сообщила, что комплекс, где проживают более 500 человек, полностью для этого пригоден.

Второе дело комплекса

Параллельно с этим делом собственники помещений в "Арт Лайт Сити" оспаривают в Краснодарском краевом суде отмену решения о признании комплекса законно построенным. Они подали кассационную жалобу на определение апелляционного суда по отмене решения о признании дома законным, ее рассмотрят 19 июня.

Как сообщалось, в 2016 году администрация Сочи выдала разрешение на строительство комплекса "Арт Лайт Сити" - шести трехэтажных зданий. Фактически же было возведено восемь пятиэтажек, застройщик пытался узаконить их через Адлерский районный суд в 2017 году под видом реконструкции. Суд решил сохранить объект в измененном виде, но решение было вынесено без представителя администрации, в связи с чем власти подали апелляцию в Краснодарский краевой суд, который в октябре 2018 года отменил решение Адлерского. Также в феврале 2019 года администрация города подала иск об изъятии земельного участка и о сносе зданий комплекса.

Волошенко пояснила, что после того, как Адлерский районный суд в 2017 году признал за застройщиком право собственности на реконструированный объект, администрация Сочи, несмотря на истекшие сроки обжалования этого решения, смогла добиться пересмотра дела в Краснодарском краевом суде, который и отменил законность объекта из-за превышения этажности.

Снос самостроев

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей Кубани, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 - в Краснодаре, 152 - в Сочи. Часть самостроев ранее была узаконена, а по новому решению судов подлежит сносу.

Как сообщалось, в 2016 году суды на Кубани вынесли 144 решения о принудительном сносе незаконно возведенных объектов на территории региона. В 2006 году в реестре самостроев было зафиксировано 7416 объектов, в период с 2016 по 2018 год этот показатель не превышал 1700. Ранее сообщалось, что специалисты приступили к сносу 54 объектов строительства в Сочи, которые признаны судами незаконными постройками.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин отмечал, что министерство следит за ситуацией со сносом самовольных построек в Краснодарском крае. По его словам, власти должны включиться в решение вопросов и не допустить, чтобы люди остались без жилья.