Власти Петербурга выкупят 479 социальных квартир на сумму более 2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Петербурга выкупят квартиры общей площадью 29,4 тыс. кв. м для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городского комитета имущественных отношений.

"Комитет подвел итоги пяти аукционов на приобретение квартир для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Государственные контракты по результатам аукционов заключены с ООО "СК "Дальпитерстрой", - говорится в сообщении.

Речь идет о 479 социальных квартирах на сумму свыше 2 млрд рублей. Все квартиры будут приобретаться в многоквартирных домах со сроком ввода в 2019 году. Передача первых квартир в собственность Санкт-Петербурга состоится в 2020 году.

В 2018 году жилищные условия были улучшены у 8,6 тыс. семей, расселено 3,7 тыс. коммунальных квартир. На эти цели из городского бюджета было направлено 3,1 млрд рублей.