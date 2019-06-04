В Минстрое заявили, что жилые дома с прямыми вложениями дольщиков достроят за два года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Жилые проекты, которые строятся с прямым привлечением средств дольщиков, будут завершены в течение ближайших двух лет, после чего жилищное строительство будет полностью работать по проектному финансированию. Об этом на совещании президента с членами правительства РФ сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

С 1 июля на работу по эскроу должны перейти все строящиеся проекты, за исключением тех, что соответствуют утвержденным правительством РФ критериям. "Все что касается проектов, которые подпали под постановление правительства, они должны закончить данные проекты не более чем в течение двух лет. Их больше не будет", - сказал Якушев.

Критерии строительной готовности установлены на уровне 30%, объема привлеченных средств дольщиков - на уровне 10%. Для проектов в рамках договоров о развитии застроенной территории или комплексного освоения территории степень готовности составляет 15%, и 6% - для системообразующих предприятий с объемом текущего строительства 4 млн кв. м на территории минимум четырех регионов.