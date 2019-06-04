Минстрой возьмет на контроль реализацию проектов-победителей конкурса благоустройства

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минстрой России будет контролировать ход реализации проектов благоустройства, признанных победителями Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Об этом на совещании президента с членами правительства РФ заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"80 проектов-победителей из 46 субъектов РФ - они получат поддержку от 40 до 85 млн рублей. Естественно, все эти проекты стоят сегодня на контроле в Минстрое, и мы будем смотреть, как они будут реализовываться в субъектах РФ", - сказал Якушев.

Он также добавил, что ряд регионов уже начал подготовку к участию в следующем конкурсе благоустройства. " Мы знаем, что многие субъекты уже работают над тем, чтобы участвовать в 2020 году, и сегодня уже работают над проектно-сметной документацией", - уточнил министр.

На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году поступило 330 заявок из 77 субъектов. Проекты-победители получат в общей сложности 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

Итоги первого конкурса благоустройства малых городов были подведены в 2018 году. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.