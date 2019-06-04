Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с "обманутыми дольщиками" в России

"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик", - сказал глава государства на совещании с правительством, где обсуждается соответствующая тема. Президент отметил, что это чрезвычайно важный вопрос, который является очень чувствительным для людей.

"Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых организаций, на застройщиков и на государства", - подчеркнул Путин. При этом, продолжил он, это нужно сделать "не обременительным для отрасли способом - с тем, чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства". "Надо очень внимательно к этому отнестись, - сказал президент. - Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом, это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны".

Путин подчеркнул, что это нужно сделать "не обременительным для отрасли способом - с тем, чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строительства". "Надо очень внимательно к этому отнестись, - продолжил президент. - Мы поэтому все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со строительным бизнесом, это очень важный сектор экономики, один из локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики страны".

Путин рассчитывает, что власти будут держать данный вопрос под контролем, и "при необходимости [будут] вносить необходимые коррективы - но с тем, чтобы не тормозить процесс, а наоборот, - ускорить его и сделать его эффективным". "Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигаться в этом направлении нужно обязательно, двигаться так, как у нас запланировано и решено на уровне законов и подзаконных актов правительства РФ", - заключил глава государства.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Такое изменение системы финансирования жилищного строительства является частью нацпроекта "Жилье и городская среда", согласно которому к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия.