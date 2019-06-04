Около 70% строящегося жилья будет завершено без перехода на эскроу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Примерно 70% строящегося в настоящее время в России жилья будет завершаться без перехода на проектное финансирование, по старой схеме привлечения средств дольщиков. Об этом во вторник заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании президента с членами правительства.

"Согласно Единой системе жилищного строительства, в стройке сегодня находится 123,5 млн кв. м жилья. Из них 87 млн кв. м - проекты, которые продолжат строительство по старым правилам это около 70%. 36,5 млн кв. м жилья - проекты, которые должны получить проектное финансирование и перейти на работу с эскроу счетами", - сказал министр.

Как он уточнил, согласно данным регионов, у застройщиков 2,8 млн кв. м не получат проектного финансирования, еще по 2,3 млн кв. м также существует потенциальный риск невозможности перейти на эскроу. "Сегодня мы совместно с субъектами РФ видим в зоне риска порядка 5,1 млн кв. м жилья, которые могут не получить проектное финансирование", - отметил Якушев.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договору долевого участия. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.