Путин предложил ЦБ проработать вопрос информирования власти о работе банков и застройщиков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной проработать механизм работы предоставления банками, кредитующими застройщиков, информацию об этом взаимодействии уполномоченным госорганам. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.

Тему о необходимости предоставления такой информации поднял мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что тему необходимо отработать с точки зрения закона о банковской тайне - на предоставление такой информации необходимо согласие застройщика.

"Эльвира Сахипзадовна, согласие застройщика или прописать - что должен быть заранее согласен, или если не прописать - банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен. Нам просто в открытую, мне кажется, лучше, сформулировать открытые правила, понятные, прозрачные", - сказал президент.

"Мы отработаем эту тему. Я думаю, что предоставление информации субъектам федерации возможно с согласия заемщика. Если застройщик согласен, чтобы эта информация предоставлялась, тогда не будет нарушения законодательства о банковской тайне, но мы должны будем дополнительно рассмотреть. И, конечно, хотелось бы, чтобы при том, что субъекты федерации действительно мониторят эту ситуацию - банки продолжали принимать решения, основываясь на анализе рисков", - отметила глава ЦБ.

"Мне кажется в рамках общих требований к банковской тайне можно найти механизм, мы договорились, отработаем", - добавила она.

Ранее, выступая на совещании, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что органам власти нам нужна "постоянно действующая легальная информация от банков по всем проблемам, которые возникают между банками и застройщиками", так как банки становятся ключевым институтом в использовании эскроу-счетов в долевом строительстве. Сейчас, например, органы власти не могут получать и информацию о задержках в финансировании, даже если оно было одобрено, отметил Собянин.